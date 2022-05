De formatie in Zwolle is in de afrondende fase. Informateur Arie Slob verwacht woensdag witte rook. Winnaars van de verkiezingen ChristenUnie en GroenLinks zijn al sind sbegin april in gesprek met D66 en CDA. Afgelopen week hebben zij gesproken over de portefeuilleverdeling van wethouders.

Naar verwachting worden woensdagochtend (25 mei) de uitkomsten van de onderhandelingen gepresenteerd, zo laat Arie Slob weten in een nieuwsbrief. De oud-minister en Zwollenaar is kort na de verkiezingen ingeschakeld om de coalitieonderhandelingen in goede banen te lijden. Volgens Slob zijn de afgelopen weken 'intensieve gesprekken' gevoerd. Niet alleen tussen de vier fractievoorzitters onderling, de politici zijn ook in gesprek gegaan met inwoners en instanties. Onder meer Toegankelijk Zwolle, Fietsersbond, Milieuraad, COC en de bewonersvereniging Binnenstad mochten aanschuiven. Beoogd wethouders Andere gespreksonderwerpen waren onder meer de financiering en begeleiding van statushouders, veiligheid, sport, grondrechten en inclusie. Afgelopen week is er met name door de vier fractievoorzitters gesproken over de portefeuilleverdeling. In zijn nieuwsbrief schrijft Slob te verwachten dat de onderhandelingen volgende week worden afgerond. Woensdag worden de uitkomsten vervolgens gepresenteerd en dan zullen de vier partijen ook duidelijk maken wie zij als wethouder voordragen en welke portefeuilles de wethouders krijgen. De gemeenteraad van Zwolle is gevraagd om een extra vergadering te beleggen. Daarin kan dan het coalitieakkoord worden besproken en kunnen de beoogd wethouders benoemd worden. Wanneer dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle