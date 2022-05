Generaal buiten dienst Bart Rosengarten is vandaag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Zwollenaar kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn 'onderscheidende carrière bij Defensie'. Rosengarten was onder meer actief voor de SFOR-vredesmacht in het voormalige Joegoslavië. De laatste jaren zette hij zich als vrijwilliger in voor Defensie.

Rosengarten kreeg de versierselen vanochtend opgespeld door commissaris van de Koning Andries Heidema. Dat gebeurde op de Legerplaats bij Oldebroek in 't Harde, waar de Zwollenaar afscheid nam als voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA). Die functie vervulde hij maar liefst dertien jaar. Dat was na zijn functioneel leeftijdsontslag (FLO) op 55-jarige leeftijd, zoals gebruikelijk bij Defensie. Voor zijn FLO gaf Rosengarten leiding aan militaire eenheden en stafafdelingen van de artillerie. Hij was onder meer chef Landoperations voor de vredesmacht SFOR (Stabilisation Force) in het voormalige Joegoslavië. Crisismanager Later werd Rosengarten nog projectofficier herstructurering Koninklijke Landmacht. Hij wordt omschreven als een 'bruggen bouwende crisismanager die in zeer korte tijd een zeer complexe omgeving in kaart wist te brengen, wat uiteindelijk resulteerde in een gedragen oplossing voor een ongekend grote landelijke bezuinigingsoperatie'. Rosengarten liet zich vijf jaar geleden samen met andere oud-officieren in een interview met de Stentor nog kritisch uit over de bezuinigingen op de krijgsmacht. Het zou jaren duren om het leger weer op kracht te krijgen, stelden de mannen destijds. Artillerie Museum Rosengarten zette zich na zijn carrière op meerdere fronten voor Defensie in als vrijwilliger. Zo bracht hij een nieuwe centrale medische klachtencommissie tot stand, waar de menselijke maat leidend is en onafhankelijkheid en het belang van de klager voorop staan. Als VOA-voorzitter zorgde hij voor verjonging van de vereniging en groeide het verenigingsorgaan Sinte Barbara uit tot hét spraakmakende magazine voor vuursteun en luchtverdediging in Nederland. Als voorzitter van het Nederlands Artillerie Museum maakt Bart Rosengarten zich al ruim tien jaar sterk voor het behoud van dit erfgoed door in te zetten op educatie, interactie en beleving. De vier paviljoens van het museum op de Legerplaats bij Oldebroek in 't Harde werden onder zijn leiding gerestaureerd. Zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de oprichting van stichting Veteranenhuis Artillerie 't Harde, waarvan hij tevens voorzitter is. Het huis voorziet in een grote behoefte aan steun en kameraadschappelijke verbinding.