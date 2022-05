In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al 982 mensen in de veiligheidsregio's Flevoland, Overijssel en Noord- en Oost Gelderland betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het aantal is fors hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen waren het er 548.

De politie heeft geen exacte verklaring voor de toename, maar ziet wel dat het rijden onder invloed van drugs toeneemt. Zo werden vorig jaar in heel Nederland 31.605 mensen betrapt op rijden onder invloed, waarvan iets meer dan een derde verdovende middelen had gebruikt. Het aandeel drankrijders neemt relatief af, maar dat wordt dus ruimschoots gecompenseerd door mensen die met een snuifje of een pilletje in de auto stappen.

Pas sinds 2017 wordt intensief gecontroleerd op drugsgebruik achter het stuur. Daarvoor was het geen losstaand strafbaar feit. Met de beschikbaarheid van een speekseltest is bovendien sneller vast te stellen of iemand onder invloed is.

Paul Broer, die zich bij de politie met rijden onder invloed bezighoudt, vreest dat de stijging heel 2022 zal doorzetten. "Drugs werken vaak lang door. Dat beseft niet iedereen. Als er 's avonds iets is gebruikt, wil dat niet zeggen dat je de volgende dag compleet nuchter bent. Met in het verkeer alle mogelijke gevolgen van dien."

Olst-Wijhe minste aanhoudingen van de regio

In Overijssel waren de meeste arrestaties voor het rijden onder invloed in Zwolle: 103 aanhoudingen werden verricht. In 2021 waren dit er nog 76. Deventer volgt met 42 personen die in hechtenis werden genomen en ook dit was een stijging ten opzichte van vorig jaar: 25 mensen werden er in 2021 in het eerste kwartaal in Deventer meegenomen naar het bureau voor dit vergrijp. In Olst-Wijhe werd 1 persoon gearresteerd, vorig jaar waren dat drie personen.

Absoluut gezien zijn afgelopen vier maanden in heel Nederland de meeste rijders onder invloed betrapt in Zuid-Holland. Afgezet tegen het aantal mensen met een rijbewijs, scoren Limburg en Groningen juist hoog.

Hoewel de politie steeds vaker mensen staande houdt die lachgas gebruiken tijdens het rijden, is dit nog niet meetbaar omdat het gas zo vluchtig is. Er wordt hard gewerkt aan een betrouwbare meetmethode. Mocht na een ongeval blijken dat lachgas een rol kan hebben gespeeld, bijvoorbeeld omdat er patronen en ballonnen in de auto liggen, dan kan dat wel leiden tot zwaardere straffen.