Het Drostenhuis staat op vrijdagavond 20 mei centraal tijdens een lezing in de serie Verhalen over Zwolle in Waanders in de Broeren. Onder meer Gerrit Korenberg van het Monumenten Advies Bureau komt aan het woord, hij vertelt over zijn bevindingen tijdens onderzoek in het historische pand.

Het Drostenhuis aan de Melkmarkt heeft een rijke geschiedenis die terug gaat naar de late middeleeuwen. Het huis heeft veel belangrijke bewoners gehad die het pand op hun eigen wijze hebben verbouwd. Voor het herstel van de schade van de brand in 2017 was het nodig om een aantal vloeren en wanden te demonteren, waarbij 'veel interessante dingen' ontdekt werden. Werkzaamheden Gerrit Korenberg van het Monumenten Advies Bureau heeft voor en tijdens de werkzaamheden bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Hij vertelt deze avond over zijn ontdekkingen en plaatst deze in de context van de bouwgeschiedenis. Zijn lezing wordt aangevuld met een verhaal over het Drostenhuis door Museum ANNO. De lezing start op vrijdag 20 mei om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden kan via communicatie@waandersindebroeren.nl. Het Erfgoedplatform Zwolle is een samenwerking tussen De Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, De Vrienden van de Stadskern, het Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle en ANNO.