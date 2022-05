De politie heeft vanmiddag en vanavond in Zwolle het gras rond de Wijheseweg afgespeurd. De doorgaande weg tussen Zwolle en Deventer werd vanwege het onderzoek enkele keren afgesloten. Mogelijk waren de agenten op zoek naar een telefoon.

Agenten begonnen halverwege de middag met de zoektocht in de berm van de weg en verderop in het gras. Daarbij zijn honden ingezet en is met speciale apparatuur gezocht. Volgens een agent ter plaatse zou de politie op zoek zijn naar een telefoon.

Aan het begin van de avond arriveerde een nieuwe ploeg agenten met speurhonden. Enige uren is de berm over een strook van zo'n 200 meter minutieus onderzocht. Het gaat om het stuk van de N337 tussen de Oude Mars en de aansluiting met de Hollewandsweg bij Zwolle-Zuid. Naast honden is hierbij ook een metaaldetector ingezet.