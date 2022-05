Een zeventienjarige jongen uit Bunschoten is afgelopen week overleden, nadat hij onwel werd op bevrijdingsfestival Dance4Liberation in Zwolle. Dat heeft de politie bevestigd. Een rechercheteam onderzoekt de zaak.

De scholier bezocht op 5 mei het event aan de Wythmenerplas, waar 30.000 liefhebbers van hardstyle en dance uit hun dak gingen op onder meer Gunz for Hire, Ronnie Flex, Bizzey en Sicknight. Onverwacht raakt hij onwel en moet worden afgevoerd. Diezelfde avond nog overlijdt hij in het ziekenhuis.

Festival-organisator John Althoff is ontdaan van het incident. "Het is heel verdrietig nieuws. Je gedachten gaan direct uit naar de ouders die hun kind zijn verloren."

Politieonderzoek

Althoff zegt nog niet op de hoogte zijn van een politieonderzoek naar de omstandigheden van de dood van de jongen. "Maar natuurlijk goed als ze dat doen." Net als alle festivals in Nederland heeft ook Dance4Liberation een zero-tolerancebeleid als het om verdovende middelen gaat.

Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Nederland richt het onderzoek zich op het eventuele gebruik van verdovende middelen. "Dat hoeft niet zo te zijn. We hebben de zaak nog in onderzoek. We willen in zo'n geval kunnen uitsluiten dat iemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor het overlijden."