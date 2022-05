'Een ontdekkingsreis met theater en muziek door de kringloopwinkel van Zwolle-Zuid'. Dat staat 10, 11 en 12 juni aanstaande op de rol onder de noemer 'Kringlopera'. Deze voorstelling geeft 'een uniek kijkje in de wereld van de kringloopwinkel'.

Met theater en muziek brengen de wijkbewoners van Zwolle-Zuid samen met theatermakers van KASKO de spullen uit de kringloopwinkel tot leven. De teksten (Wessel de Vries) zijn in 2021 geschreven in samenwerking met de wijkbewoners. Muziek komt van Anne-Maartje Lemereis. De voorstelling wordt geregisseerd door Céline Hoex.

De voorstelling aan de Nieuwe Deventerweg vindt plaats in en om de Kringloopwinkel in Zwolle-Zuid en duurt zestig minuten. Er is geen pauze. Op vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni begint het om 19.00 uur, 19.30 uur, 20.00 uur en 20.30 uur. Op zondag vindt het om 13.00, 13.30, 14.00 en 14.30 uur plaats.