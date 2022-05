In de Zwolse synagoge is een expositie te zien van synagoges in Overijssel. Fotograaf Ton Grubben maakte een sfeervolle impressie van de Joodse gebedshuizen.

Grubben toerde in 2020 langs bestaande synagogen in het midden van Oost-Nederland. Hij was nieuwsgierig wat er na de Tweede Wereldoorlog en in de laatste jaren met de gebedshuizen is gebeurd, welke rol ze nog spelen en wie de synagoges beheert. Van de synagoges maakt hij mooie beelden. De synagoges die nog bestaan, zijn monumenten geworden. Zeker na de Tweede Wereldoorlog waarin veel gebedshuizen verloren gingen. Hierdoor is ook een deel van het Joods leven verdwenen. De tentoonstelling is tot en met 29 juni elke zondag- en woensdagmiddag te bezoeken van 14.00 tot 16.30 uur. Volg Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle