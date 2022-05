Bij een bedrijf in de provincie Overijssel is een grote groep dieren in beslag genomen. De dieren zijn verwaarloosd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om twee paarden, vier honden, zes geiten, dertig konijnen en vijfentwintig kippen en duiven. De dieren zijn gistermiddag in beslag genomen door inspecteurs van de NVWA. Er is niet naar buiten gebracht in welke specifieke plaats in Overijssel dit is gebeurd. Een dierenarts constateerde dat er sprake was van nalatige verzorging. Veel dieren zijn mager, hebben huid- en vachtproblemen en onvoldoende water en voer tot hun beschikking. De groep van bijna zeventig dieren is opgevangen op een adres waar zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Enkele schapen die werden gevonden staan buiten het bedrijf en konden wel grazen en uit een beek drinken. Daarom zijn die volgens de NVWA niet meegenomen. Wel moet de eigenaar binnen twee dagen een dierenarts naar de dieren laten kijken om zeker te weten dat ze gezond zijn. Doet hij dat niet, dan worden de schapen alsnog in beslag genomen. Eerdere veroordeling De inspectie van gisteren bij het Overijsselse bedrijf was een hercontrole, omdat er tegen de eigenaar een strafrechtelijk en bestuursrechtelijk traject loopt. Het bedrijf mag vanwege een eerdere veroordeling bedrijfsmatig geen dieren houden. Tegen de eigenaar is na de nieuwste inspectie een proces-verbaal opgemaakt.