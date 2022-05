Breien, haken, borduren, handletteren: je kunt het van donderdag 12 mei tot en met zondag 15 mei allemaal doen in Zwolle. De Handwerkbeurs, de grootste beurs in Europa op het gebied van textiele hobby's, komt namelijk voor de achttiende keer naar de IJsselhallen: "We verwachten zeker 13.000 tot 14.000 bezoekers."

Eventmanager Janet Vermist is blij dat de Handwerkbeurs eindelijk weer zijn deuren mag openen. "Vorig jaar kon de beurs niet doorgaan, dus we zijn blij dat we dit jaar weer flink kunnen uitpakken." Op de beurs is praktisch elke textiele hobby vertegenwoordigd. Van breien en haken tot textielverf, borduren, quilten en patchwork, maar ook vilten, spinnen, weven, kantklossen en frivolité (techniek waarbij op kant lijkend weefsel wordt vervaardigd). Workshops en meet & greets Naast dat er op de beurs uitgebreid geshopt kan worden bij de vele stands, worden voor liefhebbers van handwerken een heleboel activiteiten gehouden op het evenement. "Er zijn workshops waarbij mensen allerlei verschillende technieken kunnen uitproberen. Ze kunnen leren spinnen op een spintol, espadrilles (lichte schoenen die oorspronkelijk uit de Pyreneeën komen, red.) maken van duurzame materialen, handletteren op linnen tassen, macramé plantenhangers maken en nog veel meer", vertelt Vermist. Ook kunnen handwerkfans op de foto met hun favoriete ontwerper of een boek laten signeren van een bekende auteur tijdens een zogenaamde meet & greet. Oma's en jongeren Wat voor publiek komt er op zo'n beurs af? "Het zijn nog steeds voornamelijk ouderen, boven de 50 jaar. Die hebben natuurlijk ook meer tijd om te handwerken." Maar ook jongeren komen maar al te graag op de Handwerkbeurs, vertelt Vermist. "Mensen associëren handwerken, vooral breien, nog steeds met oma's, maar dat is echt niet meer zo. De laatste vijf jaar komt er steeds meer jeugd naar de beurs." De Handwerkbeurs is open van donderdag 12 tot en met zondag 15 mei 2022 van 10.00 tot 17.00 uur (op zondag tot 16.00 uur) in de IJsselhallen in Zwolle.