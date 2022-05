Met de renovatie van de Elvis Presleyflat aan de Palestrinalaan in de Zwolse wijk Holtenbroek worden de woningen gemoderniseerd en energiezuiniger gemaakt. Daarnaast wordt de leefbaarheid van de woonomgeving verbeterd.

De start van de tweede fase werd door woningcorporatie SWZ en Mateboer Bouw feestelijk gevierd samen met de bewoners op vrijdag 6 mei met muziek en diverse activiteiten. Kinderen uit de flat fleurden de bouwplaats op. Zij maakten een kunstwerk dat werd opgehangen aan de bouwhekken.

Buurtkamer

Mateboer Bouw renoveert namens SWZ de flats Louis Armstrong en Elvis Presley aan de Palestrinalaan in Holtenbroek. Bij de Louis Armstrongflat wordt al volop gewerkt aan fase 2. Bij Elvis Presley zijn bij de laatste woningen de werkzaamheden van fase 1 afgerond. In totaal worden 280 woningen bouwtechnisch grondig aangepakt. Daarnaast komt in beide flats een buurtkamer waarmee SWZ ontmoeting tussen bewoners wil stimuleren.

Ook worden werkzaamheden uitgevoerd die zorgen voor een veiligere woonbeleving. Zo maken de garages op de begane grond plaats voor bergingen. De bestaande woningen krijgen nieuwe gevels, de installaties voor ventilatie, verwarming en warm water worden vernieuwd en het toilet aangepakt. De badkamer en keuken worden vernieuwd. Op de eerste verdieping komen in beide flats elf nieuwe woningen.