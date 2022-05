Een jongen is gewond geraakt bij een aanrijding aan het einde van de vrijdagmiddag in Zwolle. Hij werd van zijn fiets gereden op de Hogenkampsweg. Het slachtoffer is met de ambulance meegegaan.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. De auto die betrokken was bij de aanrijding trok hard op vanaf de rotonde, zo'n 70 meter vóór de plek van het ongeval. Of de automobilist te snel reed toen de fietser werd aangereden, is onduidelijk.

De jongen raakte bij het ongeluk gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Naast fysiek letsel is er ook materiële schade. De fiets is namelijk aan gort, onder meer het zadel is eraf gevlogen.

Het slachtoffer ging op de brandcard met de ambulance mee, die zonder sirenes vertrok.