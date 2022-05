Het wereldberoemde orgel van 300 jaar oud, in het Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle wordt gerestaureerd. Dit gebeurde voor het laatst in de jaren ’50. Op dinsdag 26 april heeft Nel Schnitger (91), afstammeling van de wereldberoemde orgelbouwer Arp Schnitger, het startschot gegeven.

De restauratie zal in drie fases worden uitgevoerd, die naar verwachting van het Academiehuis Grote Kerk in 2025 afgerond zijn. Voor de restauratie is 2,1 miljoen euro begroot.

'Nationaal belang en wereldberoemd'

Adviseur en orgelexpert Cees van der Poel benadrukt het belang van het barokorgel: ''Het is een intrigerend orgel, niet alleen van nationaal belang maar ook wereldberoemd. Deze restauratie gaat er voor zorgen dat het instrument nationaal en mondiaal weer een toonaangevende plaats inneemt.''

Dit wordt er gerestaureerd

Allereerst gaan restaurateurs werken aan het beeld- en snijwerk van de orgelkas, die is ontworpen door Amsterdammer Jurrian Westerman. Ook plaatsen de restaurateurs in de eerste fase alle 356 zichtbare frontpijpen weer terug. Eind 2022 heeft het orgel daarmee visueel gezien volgens Academiehuis Grote Kerk weer een 'fantastische uitstraling'.

In de andere twee fases staat het binnenwerk van het orgel centraal, zoals de resterende 4000 orgelpijpen. Eind 2024 hoopt Academiehuis Grote Kerk weer over een bespeelbaar rugwerk te beschikken. Het gaat hier om het orgeldeel dat de organist 'in de rug heeft'. Vervolgens zal aan het einde van 2025 zal het complete klankspectrum van het grootste nog originele barokorgel ter wereld weer te beluisteren zijn. Het orgel klinkt volgens Academiehuis Grote Kerk dan weer zoals het geklonken moet hebben in 1721.