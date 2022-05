Een grote woningbrand aan de Menistenstraat in Zwolle heeft afgelopen nacht voor veel schade gezorgd. Drie slachtoffers zijn vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak even voor 3.00 uur uit in een woning op de bovenste verdieping. Vlammen sloegen uit het appartement en hulpdiensten kwamen massaal naar de Menistenstraat. De brandweer had de vuurzee snel onder controle.

Bij de brand is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Dat wordt opgeruimd. Bewoners van de flat hebben vannacht hun woning even moeten verlaten en konden een uur later weer terugkeren. De slachtoffers zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.