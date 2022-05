De gemeente Zwolle pakt van maandag 9 mei tot vrijdag 20 mei het kruispunt Burgemeester Van Roijensingel - Stationsweg aan voor alle gebruikers van de buitenruimte.

Het werk veroorzaakt hinder voor het verkeer. Verkeersregelaars zorgen dat het kruispunt toegankelijk blijft. Om de overlast te beperken wordt er uitsluitend buiten de spits gewerkt, tussen 9.00 en 15.00 uur.

Aan de zuidzijde van het kruispunt van de Burgemeester Van Roijensingel met de Stationsweg liggen op dit moment witte plakbanden en staan plantenbakken. Deze objecten zorgen ervoor dat het verkeer vanuit de richting Willemskade de onlangs heringerichte Stationsweg veilig inrijdt.

In de toekomst wil Zwolle ook de Van Roijensingel grondig aanpakken. Omdat het nu nog niet duidelijk is wanneer de herinrichting van de Van Roijensingel gaat plaatsvinden, verbetert de gemeente de huidige situatie van het kruispunt. Over de nieuwe situatie hebben de buurtbewoners meegedacht.

Verbeteren kruispunt

De aannemer start op maandag 9 mei met het weghalen van de plantenbakken en het asfalt tussen het trottoir en de witte plakbanden. Hier maakt men groenvakken van. De witte plakbanden worden vervolgens vervangen door een nieuwe stoeprand die de groenvakken gaat omlijsten. Er wordt daarnaast een oversteekvoorziening over de Van Roijensingel gemaakt aan de westzijde van het kruispunt. Tevens wordt er een plek voor bezorgdiensten gerealiseerd, die ook gebruikt kan worden als een plek voor het tijdelijk parkeren van een deelscooter. Als laatste brengt de aannemer de beplanting aan in de nieuwe groenvakken.

Tijdens de activiteiten rijden fiets- en gemotoriseerd verkeer om het werkgebied. De Van Nagellstraat is alleen bereikbaar via de Zeven Alleetjes. Dit is nodig zodat de mensen van de aannemer er veilig kunnen werken.