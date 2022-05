Het ontsteken van het Vrijheidsvuur betekent rond 13.00 uur de start van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Dat vuur komt niet vanzelf naar Zwolle. Hardlopers zijn diep in de nacht vanuit Wageningen vertrokken, waar op 5 mei 1945 de capitulatie van Duitsland werd getekend.

Het vuur werd ontstoken door Harry Rawlins. Hij is een van de twintig Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog die in Wageningen en omgeving verblijven. Waarschijnlijk zijn ze hier voor de laatste keer om onder meer het defilé mee te maken.

1.500 lopers

Via burgemeester Floor Vermeulen werd het vuur overhandigd aan tientallen loopgroepen. In de nacht transporteren zij het vuur naar alle uithoeken van het land. Ongeveer tachtig plaatsen krijgen een vlam uit de schaal met het bevrijdingsvuur mee. In totaal zijn er circa 1.500 lopers op pad met het vuur.

Een van de lopers is Sandor van der Zwart. De 27-jarige brengt het vuur voor de veertiende keer naar zijn woonplaats Beekbergen. "De estafette zelf is een grote happening. Van de show in Wageningen, al die mensen langs de weg die je aanmoedigen tot aan de legervoertuigen en de pipe band die ons vanaf de Miggelenbergweg in Hoenderloo richting het dorp begeleiden; fantastisch om zoiets iedere keer mee te maken."

Langszittende deelnemer

Voor de 47ste keer wordt het vuur naar Beekbergen gebracht. Daarmee is het Veluwse dorp de langstzittende deelnemer van het land. Ook loopgroepen uit Heerde, Putten, Zeewolde en Nijkerk brengen het vrijheidsvuur naar hun woonplaats. In Beekbergen ontsteekt een familie uit Oekraïne het vuur. In de andere plaatsen doet de burgemeester dat.

Ieder jaar wordt in de nacht van 4 op 5 mei het vuur ontstoken tijdens een ceremonie bij Hotel de Wereld. Op 5 mei 1945 werd in dat hotel de capitulatie van de Duitse strijdkrachten bezegeld, waarmee de bevrijding van Nederland een feit werd.

Geen publiek

Ondanks het opheffen van de coronamaatregelen - die zorgden voor publiekloze edities in 2020 en 2021 - was er dit jaar alleen publiek welkom op gepaste afstand van de ceremonie. Dat had alles te maken met een live-uitzending die de NOS maakte op het 5 Mei Plein.

Bij die uitzending was een rol weggelegd voor zogeheten verschilmakers. Zij brengen het bevrijdingsvuur naar alle andere plaatsen in Nederland waar een bevrijdingsfestival is. Onder meer Songfestival-winnaar Duncan Lawrence en een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog behoorden dit jaar tot de verschilmakers.