Na twee jaar van uitstel wordt dit jaar weer een Bazaar Sionskerk gehouden. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen bezoekers terecht in de kerk aan de Glanerbeek in Zwolle.

Tijdens de traditionele bazaar wacht publiek een breed aanbod, dat bestaat uit onder andere servies, elektrische apparatuur en kinderspeelgoed. Ook kan er een hapje of een drankje worden genuttigd.

De Bazaar Sionskerk duurt twee dagen. Op vrijdag kunnen geïnteresseerden van 14.30 tot 18.00 uur terecht in de kerk, een dag later is de bazaar van 09.30 tot 12.00 uur. Als het weer het toelaat, is een deel van de verkoop buiten.

De opbrengst van Bazaar Sionskerk gaat dit jaar naar drie doelen. Een derde van de opbrengst gaat naar de Wijkkas Sionskerk, een derde naar Dorcas en een derde naar de organisatie Zwolle helpt Oekraïne.