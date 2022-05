Als je dit jaar op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle uit je dak gaat tijdens een van de vele optredens, is je beker je beste vriend. De organisatie van het festival van 5 mei stopt namelijk met wegwerpbekers. In plaats daarvan wissel je bij een nieuw drankje je beker om voor een nieuw exemplaar.

Volgens de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel moet met het recycle-principe de hoeveelheid plastic afval drastisch verminderd worden. Bij je eerste drankje op het festival betaal je een half muntje extra. Vervolgens kun je bij het halen van een nieuw drankje je beker omwisselen voor een nieuw exemplaar. "Om je teruggebrachte beker op een goede manier te kunnen verwerken moet de beker zo schoon mogelijk ingeleverd worden bij de bar", meldt de organisatie op de website. Goed om te weten: je kan je beker alleen inwisselen voor een ander drankje en er zit geen statiegeld op de bekers.