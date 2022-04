Kort nadat een man zijn haar had laten knippen bij een Zwolse kapper, stond hij weer in de zaak. Niet omdat hij ontevreden was over zijn nieuwe coupe, maar omdat hij het had voorzien op de inhoud van de kassalade.

Voor de overvaller eindigde zijn actie bij een kapsalon aan de Steenstraat in een dubbele deceptie: hij kreeg geen cent mee en werd daarna ingerekend door de politie. De wijkagenten Zwolle-Noord spreken op Twitter over een 'mooie en snelle vangst'. Kort na de mislukte rooftocht verzond de politie een Burgernetmelding met daarin fysieke kenmerken van de verdachte. Voor zover bekend gebruikte de man bij zijn overval geen geweld en had hij ook geen wapen bij zich. Om welke kapperszaak het gaat, maakt de politie niet openbaar.