Aan de Sumatrastraat in Zwolle is een man bedreigd met een mes. De verdachte werd heel snel aangehouden: binnen zes minuten was de politie erbij. Er raakte niemand gewond.

Dat meldt de politie via Twitter. "We kregen iets voor drie uur 's middags een melding dat een man met een mes aan het zwaaien was en er iemand mee bedreigde. Gelukkig waren we er heel snel bij", zegt een woordvoerder van de politie. "Na een oproep van getuigen hebben we de man aangehouden." Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de bedreiging is. Daar wordt nu verder onderzoek naar gedaan. De verdachte en het slachtoffer waren geen bekenden van elkaar. Er wordt aangifte gedaan van de bedreiging. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle