Weggebruikers op de A28 vanuit de noordelijke provincies en Zwolle moeten richting Amersfoort vrijdag lange tijd rekening houden met serieus wat extra reistijd. Door 'een kapotte voegovergang' bij de Nieuwe IJsselbrug zijn twee van de vier rijstroken afgesloten. Dit duurt naar verwachting nog tot 16 uur vanmiddag, waardoor er ook een omleiding is ingesteld.

Als gevolg van de gesloten rijstroken ontstaat er al snel een flinke file bij Zwolle. Rond half elf is deze ongeveer 9 kilometer lang. De vertraging gaat richting de drie kwartier. 'We gaan dit zo snel mogelijk verhelpen', meldt Rijkswaterstaat aanvankelijk over de kapotte voegovergang bij de Zwolse brug over de IJssel.

Lekke banden

Maar bij navraag blijkt het toch nog wel even te gaan duren. Woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat Oost-Nederland vertelt: "We hebben om half 8 een melding gekregen van een gat in de weg. Ter plekke bleek dat een voegovergang los zat. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie, want het kan tot lekke banden leiden. De reparatiewerkzaamheden gaan zeker nog een aantal uren duren.''

Omdat de reparatie van het verzakte metalen voegdeel op de A28 richting Amersfoort dus nog wel even gaat duren, vooralsnog wordt 16 uur als eindtijd aangegeven, heeft Rijkswaterstraat een omleiding ingesteld voor wie vanuit het noorden naar knooppunt Hattemerbroek wil: 'We leiden je om vanaf Groningen over de A7, A6 en de N50'.

Metalen voegdeel

Een voegovergang is voor het wegdek boven de tussenruimte tussen twee delen asfalt. Bij bijvoorbeeld een brugdek of viaduct komen deze vaker voor als opvulling van het tussenstuk.