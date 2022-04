Wie heeft gezien wat er gebeurd is op het terras van In den Hoofdwacht in Zwolle op Koningsdag? De politie is op zoek naar mensen die daar tussen 14 en 15 uur in de buurt zijn geweest.

Er zou een mishandeling en een bedreiging zijn geweest op het terras. Meer informatie geeft de politie niet prijs. Maar het zal er rond die tijd heel druk zijn geweest, dus er zijn vast mensen die meer weten.