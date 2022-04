Een politiemacht met honden die tussenbeide moest komen, agenten die werden bekogeld met glas: het ging in Waalwijk flink mis na het duel RKC-PEC Zwolle. Na de wedstrijd gingen supporters met elkaar op de vuist. Er waren geen PEC-supporters bij betrokken, meldt de Zwolse club.

De onrust werd met name veroorzaakt door Belgische Beveren supporters, melden de gezamenlijke politiebonden Zeeland-West-Brabant via twitter over de politieactie. Meer dan veertig agenten kwamen in actie om vechtende fans uit elkaar te halen. Ze werden daarbij bekogeld met glas, volgens een woordvoerder van de politie.

Bij de ongeregeldheden waren geen PEC-supporters betrokken, laat operationeel manager Jeroen van Leeuwen weten. Hij stelt dat de PEC-fans na de overwinning de bus in zijn gestapt en zijn teruggereden naar Zwolle. "Op twitter reageren zelfs RKC-supporters dat er helemaal niets met PEC Zwolle gebeurd is.''

Supporters gingen zaterdagavond rond 21.00 uur met elkaar op de vuist tijdens de wedstrijd, die uiteindelijk met 0-2 door RKC werd verloren. Volgens omstanders ging het om een grote groep mensen.

Voor het incident hadden agenten ook politiehonden meegenomen. Een ambulance met loeiende sirene kwam ook naar het stadion aan de Akkerlaan gereden. Deze werd opgeroepen nadat een persoon onwel was geworden.

Ongeveer een half uur nadat het vechten begonnen was, stond volgens een getuige al bijna niemand meer buiten. Toch kon nog niet iedereen naar buiten: vlak voor het einde van de wedstrijd werden mensen voor de veiligheid naar binnen gestuurd. Ook werd uit voorzorg de deur van de perskamer op slot gedraaid.

Aan de stok

Rond 21.45 uur werd nog een groot aantal supporters door de politie een bus in begeleid. Ook op dit moment ontstonden er opstootjes tussen de voetbalsupporters. Daarnaast kregen de fans het aan de stok met de politie: een groepje Belgische supporters bekogelde agenten met glas.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt, ook geen agenten. Er zijn verder ook geen mensen aangehouden bij de vechtpartij. Nadat de meeste supporters in hun bussen zaten, werd het bij het Mandemakers Stadion weer rustig.