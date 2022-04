Vrouwen krijgen geen ambt als diaken, ouderling of predikant in de Christelijk Gereformeerde kerk. Dat heeft de synode van de CGK, die vandaag in Nunspeet vergadert, besloten. Er is ophef ontstaan onder kerken in Nederland en met name in Zwolle, waar vrouwen sinds 2001 al diverse taken hebben uitgevoerd die volgens de officiële kerkregels door een man moeten worden gedaan.

In 2021 hebben 5000 leden van de CGK in Zwolle een brief over de rol van de vrouw in de kerk gekregen. Vrouwen mogen officieel geen bestuurlijke functies vervullen, maar de praktijk is in Zwolle anders. Iets waar de CGK- kerkgenootschappen in andere dorpen en steden vragen bij hebben.

Voor- en tegenstanders hebben zich ook geroerd in de kwestie en kwamen met voorstellen pro of tegen de vrouw in het ambt. Vijf (oud-)hoogleraren hebben advies uitgebracht.

Deze week is een deel van de synode belegd over de vraag of vrouwen een bestuurlijke taak mogen vervullen. Nu het antwoord daarop 'nee' is, is dat een domper voor het progressieve Zwolle. Freek Nabers, scriba binnen de CGK in Zwolle, zegt over de uitspraak: "Voor ons is dit allemaal nieuw. Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat we teleurgesteld zijn in wat er nu uit de synode is gekomen. We zullen de verdere besluitvorming afwachten en ook binnen ons eigen bestuur gaan we het hier nog over hebben."

Diaconessenambt

Vrouwen kregen in het verleden als ze wilden voorgaan in de kerk wel de zegen, maar geen ambtsbevestiging. De leden van de synode hebben nu wel toegezegd dat ze gaan kijken hoe een diaconessenambt in de kerkgemeenten vorm kan krijgen.

Binnen de synode is besloten dat er onderzoek moet komen naar hoe de CGK moet omgaan met kerkgemeenten die wel een vrouw een ambt geven binnen het kerkgenootschap. Toch wordt hierin gemaand flexibel om te gaan met beslissingen van kerken als ze op dezelfde voet voort willen gaan. De kans bestaat dat kerkgenootschappen zich namelijk zullen afscheiden.