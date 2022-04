Een scooterrijder maakte het woensdagmiddag wel heel bont in Zwolle. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en ondernam een roekeloze vluchtpoging. Dat bleek in financieel, moreel en fysiek opzicht een onverstandige keuze.

De man op de scooter trok de aandacht van de agenten in Holtenbroek doordat hij met een valse kentekenplaat rondreed. De bestuurder werd gesommeerd te stoppen, maar daar had de man maling aan. Hij sloeg op de vlucht en haalde daarbij halsbrekende toeren uit, zo beschrijft de politie Zwolle.

Ten val

Meerdere mensen sprongen aan de kant of moesten van hun fiets stappen door capriolen die de scooterrijder uithaalde. De onbesuisde ontsnappingspoging liep niet goed af. De man verloor de controle over zijn scooter en kwam ten val in de wijk Aa-landen. Hij vluchtte te voet verder, maar kon door de agenten worden achterhaald.

Het werd daardoor een peperduur middagje voor de man. Hij kreeg boetes voor de valse kentekenplaat, het rijden zonder geldig rijbewijs, het rijden zonder helm én voor zijn gevaarlijke rijgedrag (artikel 5 van wegenverkeerswet). Er kan nog een proces-verbaal volgen aangezien de man mogelijk onder invloed was van drugs.

Een buitensporig ritje op de scooter zit er bovendien voorlopig niet in de voor de man: de tweewieler is namelijk in beslag genomen.