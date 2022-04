Studenten van Landstede MBO uit Zwolle helpen op 4 en 5 mei mee in de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Nu het evenement weer fysiek in park De Wezenlanden gehouden wordt, is de hulp volgens de organisatie 'meer dan welkom'. Het Bevrijdingsfestival Overijssel is dan ook 'heel blij' met de inzet van alle studenten.

Anke Bosch van Bevrijdingsfestival Overijssel reageert: "Toen duidelijk werd dat we eindelijk weer als vanouds een fysiek evenement in De Wezenlanden kunnen houden, hebben we meteen contact gezocht met Landstede MBO. We werken al jaren lang heel plezierig samen. We vinden het heel belangrijk een inhoudelijke samenwerking aan te gaan met scholen. Hierdoor kunnen we ook het thema 'vrijheid' tastbaar maken binnen die generatie. Ik kijk uit naar de komende editie. De voorbereidingen zijn al in volle gang."

Oefenen in de praktijk

De studenten van Landstede MBO studeren voor onder meer beveiliger, AV-specialist, fotograaf, medewerker mediaredactie en medewerker evenementenorganisatie. Fotografiestudent Ellen Duijvekam zegt blij te zijn met deze buitenkans: "Ik vind het heel gaaf om foto's te mogen maken van het Bevrijdingsfestival. Dat ik tijdens mijn opleiding bij zo'n groot evenement ervaring kan opdoen als fotograaf is geweldig. Wat ik op school heb geleerd, kan ik nu echt gaan oefenen in de praktijk. Ik heb er heel veel zin in!"

Ook in de voorbereiding zijn de studenten al druk bezig. Zo werden ze betrokken bij de campagne van Landstede MBO en mochten ze als 'ambassadeurs' op de foto. Die foto's, gemaakt door Duijvekam, zijn tijdens het Bevrijdingsfestival te zien op het festivalterrein.

Er werd zelfs een heuse commercial gemaakt, waar de studenten ook zelf aan mee hebben gewerkt. De beelden worden in de komende periode gedeeld op de socialemediakanalen van Landstede MBO.