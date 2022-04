Na twee geannuleerde edities vanwege het coronavirus, wordt dit jaar het bevrijdingsvuur weer naar Zwolle gehaald. Zestien atleten van atletiekvereniging PEC 1910 brengen in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar het Bevrijdingsfestival.

Het is de 37ste keer dat de atleten de nachtelijke tocht over de donkere Veluwe ondernemen. "Wij vinden het als vereniging belangrijk om stil te staan bij de waarde van vrijheid en dit ook door te geven aan de jeugd", vertelt Jan Hoogers, die samen met een heel team de loop organiseert. "Op vrijdagavond 4 mei verzamelen wij ons bij de atletiekbaan van av PEC1910 en gaan dan met alle atleten en begeleiders in personenbusjes naar Wageningen."

Om 0.00 uur vindt de officiële ceremonie plaats bij hotel De Wereld en wordt het bevrijdingsvuur overgedragen aan estafetteteams uit heel Nederland. "We lopen daarna steeds in tweetallen in estafettevorm onder begeleiding van een fietser, motorrijders en busjes naar Zwolle. Zodra we in Zwolle bij Dinoland zijn aangekomen sluiten zo'n vijftig jeugdleden en dertig G-lopers van av PEC 1910 aan".

Mede-organisator Lindsay Otten spreekt uit eigen ervaring: "Het is erg indrukwekkend om dit mee te mogen maken."

Militaire jeep

Het laatste deel van het traject gaat - begeleid door een militaire jeep - door de binnenstad. Via de Grote Markt en Melkmarkt gaat het naar park De Wezenlanden. Hier wordt op 5 mei om 12.45 uur het bevrijdingsvuur ontstoken en start het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Hoogers is 'erg blij' met de sponsoren en vrijwilligers die het elk jaar weer mogelijk maken om het te organiseren. "We zijn met een heel team zo'n zeventien uur onderweg en dat kan alleen met goede verzorging en veel aandacht voor veiligheid want we lopen wel op de openbare weg."