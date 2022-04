Een buspaal in Zwolle moest het dinsdagmiddag flink ontgelden. Na een ongeval op de aangelegen rotonde kwam een auto vol tegen de paal tot stilstand.

Om de busreizigers toch te kunnen voorzien in de nodige reisinformatie, werd de paal door twee politieagenten zo goed en zo kwaad als het ging weer overeind gezet.

Het ongeval gebeurde op de Oldeneelallee in Zwolle-Zuid. Op de rotonde botste een grijze auto achterop een ander voertuig. In plaats van op de rem te trappen duwde de bestuurder het gaspedaal in. Hierbij schoot de auto over een heuveltje en kwam op de paal met het busbord tot stilstand.

Beide auto's liepen bij het ongeval flinke schade op en zijn afgesleept door een berger. Twee personen zijn nagekeken in de ambulance, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De precieze toedracht van het ongeval is onduidelijk, van de betrokkenen is een verklaring opgenomen.