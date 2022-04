De oproep van de politie voor beeldmateriaal op de mogelijke vluchtroute van de man die twee broers vermoordde in een Zwolse McDonald's heeft niets opgeleverd. Helemaal niemand heeft beeldmateriaal ingeleverd, zegt de politie.

Het rechercheteam was speciaal op zoek naar opnamen van dashcams in auto's die op woensdag 30 maart via de N337 of N35/N348 van Zwolle naar Deventer reden. De eerste route loopt langs de IJssel (Zwolle - Windesheim - Wijhe - Olst - Deventer); de andere gaat via Heino en Raalte naar Deventer.

Eerder heeft de politie naar buiten gebracht dat verdachte Veysel Ü. (32) uit Rozendaal zich enkele uren na het schietincident heeft gemeld op een politiebureau in Deventer. Hij wordt ervan verdacht de schoten te hebben gelost waardoor Hüseyin (62) en Ali Torunlar (57) uit Zwolle om het leven kwamen.

Auto

De politie is op zoek naar informatie over de periode tussen het schietincident en het moment waarop de verdachte zich heeft gemeld. De politie vroeg niet specifiek om beelden van een bepaalde auto. De vraag was heel algemeen: of er mensen in bezit zijn van een auto met een dashcam en hebben gereden op woensdag 30 maart tussen 18.00 uur en 23.00 uur op de bovengenoemde route(s) tussen McDonald's Zwolle-Noord en het politiebureau aan de Storminkstraat in Deventer.

Belang

Die oproep was volgens politiewoordvoerder Ruud Visser bewust zo geformuleerd. "We hebben belang bij deze beelden en willen daar graag zelf naar kijken. Wij weten waar we naar zoeken en op welke vragen we antwoord willen. Anders stel je eigenlijk de vraag aan mensen om hun eigen beelden te gaan bekijken op zoek naar een specifiek voertuig, bijvoorbeeld.''

Wie alsnog de gevraagde beelden beschikbaar wil stellen aan de politie kan bellen met 0900-88 44 of een e-mail sturen naar: tgo-tanzania.oost-nederland@politie.nl