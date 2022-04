Een enorme ravage op de N337 tussen Windesheim en Zwolle. Bij een ernstig ongeval is maandag aan het eind van de ochtend een auto op de kop beland. De brandweer moest ter plaatse komen om tenminste een persoon uit de auto te bevrijden. Of er bij het ongeval mensen gewond zijn geraakt is niet bekend.

Alle betrokkenen bij het ongeval waren aanspreekbaar, laat de woordvoerder van veiligheidsregio IJsselland weten. De toedracht van de aanrijding is niet bekend. Het ongeval gebeurde iets voor half twaalf nabij het dorpje Windesheim. Na de aanrijding was de weg bezaaid met brokstukken. Beide auto's moesten worden afgesleept. In verband met de berging is de N337 is enige tijd dicht geweest. Het overige wegverkeer kon passeren via de parallelweg. De politie is enkele uren bezig geweest met onderzoek naar het ongeval.