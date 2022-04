Op de Spoolderbergweg in Zwolle is vrijdagochtend een auto uitgebrand. Er vielen geen gewonden. Wel moet het verkeer richting Zwolle rekening houden met vertraging.

De auto reed vanuit Wezep richting Zwolle toen het voertuig plotseling vlam vatte. De inzittenden van de auto hebben daarop zo snel mogelijk het brandende voertuig aan de kant gezet en zijn uitgestapt. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De auto kan als verloren worden beschouwd.

Door de felle autobrand was de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Een rijbaan is weer vrijgegeven. Het verkeer rijdt momenteel langzaam om en om langs de door brand verwoeste auto.