Stoptreinen op de Vechtdallijnen rijden sinds deze week drie minuten sneller dan voorheen tussen Zwolle en Emmen dankzij de opening van een tweede spoor in Emmen Zuid. De tijdwinst wordt geboekt op het 600 meter lange extra spoor waarop de stoptreinen elkaar kunnen kruisen in plaats van in Nieuw Amsterdam.

Vanuit Emmen vertrekken alle stoptreinen voortaan 3 minuten later, op 41 minuten elk uur in plaats van .38 uur. De stoptreinen vanuit Zwolle komen 3 minuten eerder aan in Emmen, om .50 uur in plaats van .53 uur. De dienstregeling is alleen veranderd voor de stoptreinen tussen Coevorden en Emmen, op de stations Coevorden, Dalen, Nieuw Amsterdam en Emmen Zuid. Tussen Zwolle en Coevorden is de dienstregeling niet gewijzigd, ook voor de sneltreinen en de spitstreinen is niks veranderd.

Vorig jaar is bij station Emmen Zuid een tweede spoor aangelegd met een lengte van 600 meter, plus een tweede perron om ruimte te kunnen bieden aan het toenemende aantal reizigers. ProRail werkte sinds 2020 in opdracht van de provincie Drenthe aan de uitbreiding, afgelopen weekeinde werden de werkzaamheden afgerond. Woensdag werd de afronding gevierd met een uitdeelactie op het nieuwe voorplein van het station.

Spoorplan Noord-Nederland

Het project maakt deel uit van het Spoorplan Noord-Nederland, waarin een twintigtal deelprojecten moet zorgen voor snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad, betere overstappen, meer treinen en een grotere betrouwbaarheid. Met een totale investering van 1 miljard euro wordt nog tot 2023 gewerkt aan spooruitbreiding, nieuwe stations, ongelijkvloerse kruisingen en opstelterreinen.

In Ommen werd bijvoorbeeld een nieuw zijperron aangelegd, en bij Zwolle-Herfte werd het spoor verdubbeld. Op het spoor tussen Hardenberg, Mariënberg en Almelo werd in februari een geslaagde test met een batterijtrein gehouden. ProRail voert Spoorplan Noord-Nederland uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en de vervoerders NS en Arriva.

