Herman Akkerman geeft vrijdag 15 april in Zwolle een lezing over de smeltwaterrivier die 140.000 jaar geleden tal van stenen en keien door Nederland meesleurde.

Akkerman is op uitnodiging van de Geologische Vereniging Zwolle. Hij vertelt over de rivier die ontstond door afsmeltend ijs in de Saale ijstijd. Deze smeltwaterrivier stroomde van noord naar zuid grotendeels óp maar ook onder het ijs.

Het door de landijsgletschers meegenomen zand, grind en groter gesteente werd tijdens het afsmelten toegevoegd. Na het verdwijnen van het ijs bleef deze bedding over als een langgerekte lage heuvelrug van ongeveer 80 kilometer lang.

Fossielen en ammonieten

In de lezing beschrijft Akkerman verre zwervers en hun herkomstgebieden en legt hij de nadruk op fossielen uit het Wiehengebirge waaronder de ammonieten.

De lezing begint om 20.00 uur in wijkcentrum de Weijenbelt in Zwolle. Inloop vanaf 19.30 uur.