De politie heeft gisteravond na een telefonische tip een overleden vrouw (59) aangetroffen in een flatwoning aan de Biesbosch in Zwolle. Over de omstandigheden waaronder de vrouw is aangetroffen, doet de politie geen mededelingen.

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: "We hebben nog geen helderheid over de mogelijke doodsoorzaak. De woning is afgelopen nacht door forensische rechercheurs onderzocht, het plaats delict is inmiddels opgeheven." In het kader van het lopende onderzoek doet de politie verder nog geen mededelingen over de zaak.