Het McDonald's-restaurant in Zwolle-Noord heeft vanochtend de deuren geopend. De vestiging bleef anderhalve week gesloten na de dubbele moord in het restaurant op 30 maart.

De Zwolse broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar werden die woensdag rond etenstijd neergeschoten terwijl ze zaten te eten in de McDonald's. Op dat moment waren zo'n honderd gasten en medewerkers binnen, die het restaurant in paniek verlieten. Onder hen waren veel kinderen, die net terugkwamen van een schoolvoetbaltoernooi iets verderop.

Enkele uren na de moord meldde de 32-jarige Veysel Ü. uit Rozendaal zich bij de politie. Hij wordt verdacht van de dubbele moord. Over de achtergrond van de moorden is nog veel onduidelijk; het onderzoek van politie en justitie loopt nog en Ü. mag vanuit zijn cel geen contact houden met de buitenwereld.

Sinds die woensdagavond bleef de vestiging aan de Floresstraat in Zwolle-Noord gesloten. De politie was ruim 24 uur bezig met onderzoek op de plaats delict. Vorig weekend volgde verder onderzoek en kregen de nabestaanden van de slachtoffers de gelegenheid het restaurant te bezoeken.

Herstel

Uitbater Sjoerd Jan Feenstra van de McDonald's-vestiging liet kort na de gebeurtenis al weten dat het welzijn van het personeel boven alles ging en het restaurant pas zou heropenen als niets meer aan het schietincident zou herinneren. De medewerkers waren 'diep aangeslagen' door wat zich in het restaurant had afgespeeld.

Nu zijn schoonmaak- en herstelwerkzaamheden in het restaurant afgerond, laat een woordvoerder van McDonald's Nederland weten. 'Het restaurantteam kijkt er weer naar uit om gasten te verwelkomen.' Volgens Feenstra blijft de nazorg aan en het welzijn van het personeel de hoogste prioriteit houden.

Alle sporen weg

Binnen is het maandagmiddag rustig. Door het hele filiaal zijn zo'n zeven tafels bezet. Een moeder en haar dochter spreken na hun bestelling de medewerkster achter de kassa aan: "Vreselijk, wat er is gebeurd." Niets wijst binnen nog op het dodelijke voorval van vorige week.

In de hoek, vlak bij het terras, zit een groep van tien jongens. Ze moeten nog naar een les Duits na hun maaltijd. "Bij ons op school heeft het iedereen behoorlijk beziggehouden", zeggen Robin en Lars (beiden 17) buiten. Lars voetbalt bij Be Quick '28, de club van slachtoffer Hüseyin Torunlar. "Dus ook daar heb ik er veel van gemerkt.''

Desondanks is het voor de scholieren 'gewoon' een bezoek aan de Mac, zoals altijd. Robin: "Daar voel ik me verder niet ongemakkelijk bij, of zo."

