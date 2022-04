De iconische Schepenzaal in het oude stadhuis van Zwolle wordt opnieuw opengesteld voor publiek. Zwollenaren en bezoekers van de stad krijgen vanaf zondag 17 april een half jaar lang de kans om een gratis bezoek te brengen aan de plek van waaruit de stad eeuwenlang is bestuurd.

In de zomer van 2021 werd de Schepenzaal acht weekenden opengesteld voor bezoekers. Dit was zo'n succes, dat de gemeente Zwolle, Stichting Exploitatie Sassenpoort en ANNO de handen ineen hebben geslagen om de Schepenzaal ook dit jaar weer open te stellen. Vanaf aanstaande zondag kunnen inwoners en bezoekers van Zwolle er tot en met 30 oktober elk weekend terecht.

Herinneringen ophalen

In de Schepenzaal werd eeuwenlang door het stadsbestuur vergaderd, maar er werd vanuit deze plek eveneens recht gesproken en menig vonnis geveld. Bezoekers kunnen er ook herinneringen ophalen aan het moment dat ze hier trouwden of hun Nederlandse nationaliteit in ontvangst namen. Ze worden verwelkomd door de MeeMakers van ANNO en vrijwilligers van Stichting Exploitatie Sassenpoort, die hen meer kunnen vertellen over de historische waarde van deze plek. Ook de stadsgidsen van Stadsrondleidingen Zwolle maken een extra tussenstop bij het oude stadhuis.

De Schepenzaal is vanaf 17 april tot en met 30 oktober elk weekend gratis te bezoeken, op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en op zondag van 11.00 tot 15.00 uur.

Zwolle