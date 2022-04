Verkeer dat vanochtend van Zwolle richting Amersfoort ging, liep forse vertraging op. Op de A28 bedroeg de maximale extra reistijd anderhalf uur.

De linkerrijstrook was sinds 7.00 uur dicht door een ongeluk ter hoogte van Nijkerk. Sinds 7.45 uur is de weg weer vrij. De file verdween in het daaropvolgende half uur.

Het verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Hattemerbroek.

