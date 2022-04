Vijftig mantelzorgers van mensen met dementie worden morgen in het voetbalstadion van PEC Zwolle getrakteerd op een paaslunch. Daarbij schuift ook clubicoon Diederik Boer aan. De lunch wordt verzorgd door KPN Mooiste Contact Fonds in samenwerking met Alzheimer Nederland.

De paaslunch is een initiatief in de strijd tegen eenzaamheid. Mark Versteegen, directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds, licht toe: "Mantelzorgers van mensen met dementie zijn bijna twee keer zo vaak eenzaam in vergelijking met de doorsnee Nederlander, omdat ze door de zorg voor hun partner gebonden zijn aan thuis."

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland is blij met het initiatief. "De taak van mantelzorger is zwaar. Je kiest er niet voor, je bent er ook niet voor opgeleid en je bent bijna nooit vrij van zorgen. De paaslunches zorgen voor ontspanning, sociale contacten en verbinding."

In totaal worden 700 mantelzorgers getrakteerd op een paaslunch in voetbalstadions van diverse eredivisie clubs in aanwezigheid van een clubicoon en entertainment. De lunches worden mogelijk gemaakt door 650 KPN-collega's die zich als vrijwilliger inzetten en als tafelgenoot aanschuiven voor een praatje.

Zwolle