Gelderland en Overijssel gaan helpen bij de realisatie van een dekkend netwerk van laadpalen voor vrachtwagens en bestelbusjes in Oost-Nederland. Dat moet in de toekomst onder meer zorgen voor emissieloze binnensteden in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen.

Het gebruik van elektrische logistieke voertuigen neemt de komende jaren een vlucht. Het gaat dan om onder meer vrachtwagens en bestelbussen. Om de laadinfra voor deze voertuigen op orde te brengen, komen Gelderland en Overijssel met een gezamenlijk plan van aanpak.

De komende tijd worden er plankaarten opgesteld voor bedrijventerreinen in beide provincies. Per bedrijventerrein wordt gekeken wat de toekomstige behoefte aan laadpalen is en welke exacte locaties geschikt zijn. Zodra de plankaarten klaar zijn, is het mogelijk om relatief snel laadpalen te plaatsen.

Veel kilometers

Vrachtwagens en bestelbusjes maken dagelijks veel kilometers en dragen fors bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De logistieke sector wil het wagenpark elektrificeren, maar heeft bij de overheid aangegeven dat de tijdige beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur essentieel is.

Elektrisch laden van logistieke voertuigen stelt andere eisen, vaak zijn snelladers nodig. Die gebruiken veel meer stroom en vragen om een zware aansluiting op het elektriciteitsnet. Netbeheerders zoals Liander en Enexis zijn bij de plannen betrokken. Zij kunnen de informatie uit de plankaarten gebruiken om te bepalen op welke locaties ze als eerste aan de slag gaan om meer ruimte op het net te maken.

Binnensteden emissieloos

Volgens het Klimaatakkoord moeten veertig Nederlandse binnensteden vanaf 2025 volledig emissievrij zijn. Dat geldt onder meer voor Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen. Een uitgebreide laadinfrastructuur voor zowel auto’s als vrachtwagens en bestelbusjes moet dit mogelijk maken.

Eerder al stelden Overijssel en Gelderland plankaarten op voor elektrische auto’s. In heel Oost-Nederland werd op straatniveau aangegeven waar in de toekomst een laadpaal moet komen. Hierdoor kunnen gemeenten snel reageren als iemand een laadpaal aanvraagt, omdat in de plankaart de meest geschikte locatie in die omgeving al staat aangegeven.

Zwolle