De ICT-storing in het Isala ziekenhuis in Zwolle is opgelost. Spoedpatiënten worden weer opgenomen en ook de Eerste hartlonghulp is heropend.

Patiënten die vandaag geopereerd zouden worden, maar waar geen spoed bij was, werden afgebeld. Deze mensen moeten opnieuw een afspraak maken. "We begrijpen dat dat vervelend is, maar de veiligheid van onze andere patiënten ging voor'', zegt woordvoerder van Isala Zwolle, Annerieke Bobbink. "Om hoeveel personen dat gaat, kunnen we nog niet zeggen. Die cijfers hebben we nog niet.''

Het ziekenhuis in Zwolle kampte sinds vanochtend 10.15 uur met de storing. Ambulances konden wel uitrukken, maar niet terugkeren naar het ziekenhuis aan de Dokter van Heesweg. De ambulances reden naar andere ziekenhuizen in de regio. Veel patiënten zijn opgevangen op de spoedafdeling van Isala in Meppel, waar geen storing gaande was.

Tijdens het herstellen van het ICT-netwerk richtte Isala zich op de prioriteit bij de operatieruimtes. Per operatiekamer werd het netwerk hersteld. Daarna werd gecontroleerd of alles goed werkte, liet het Zwolse ziekenhuis eerder op de website weten.

De operaties van vanochtend konden worden afgemaakt en ook in de middag gingen spoedoperaties en afspraken op de poliklinieken door.

