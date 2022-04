Een zeventigjarige automobiliste uit Zwolle is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op Vliegend Hert in Deventer. Zij schoot met haar auto van de weg en kwam in de naastgelegen bosjes tot stilstand.

Omdat het ambulancepersoneel haar niet kon bereiken door de struiken en takken werd de brandweer opgeroepen, die het struikgewas gesnoeid heeft. De hulpverleners constateerden daarop dat de vrouw dusdanig gewond was dat zij overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Haar auto werd door een bergingsbedrijf opgehaald. Zwolle Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle