Klarinettist Arjan Eek viert dit jaar zijn jubileum. Hij bespeelt al een halve eeuw de klarinet. Daarom geeft hij zaterdag in De Plantagekerk in Zwolle een concert, vanaf 15.00 uur. Iedereen is welkom.

Op Koninginnedag 1970 heeft Arjan Eek (60) zijn eerste klarinetles gekregen. Ruim vijftig jaar later speelt hij nog steeds met veel plezier klarinet. Samen met het HanzeOrkest en het Suolle Ensemble trakteert de jubilaris zaterdag het publiek op muziek met de klarinet in de hoofdrol. Op het programma staan twee muziekstukken van Mozart en Van Beethoven.

Eek, in 1960 geboren als kapperszoon aan de Kamperstraat in Zwolle, werd op zijn negende lid van muziekvereniging Thomas a Kempis in Zwolle. In zijn woonplaats zat hij van 1980 tot 1986 op het conservatorium. Ook volgde hij allerlei andere muzikale opleidingen. Tot op de dag van vandaag blijft hij studeren in binnen- en buitenland. Hij speelt op zes verschillende klarinetten. In 1985 verruilde hij Zwolle voor Heino.

Hij is klarinetdocent bij diverse muziekverenigingen in Gelderland en Overijssel. Verder speelt hij in ensembles en orkesten én hij soleert bij symfonie-, strijk- en blaasorkesten. Verder dirigeert hij enkele orkesten.

De toegang tot het concert in de Plantagekerk zaterdag is gratis. Een kleine gift na afloop is welkom als tegemoetkoming in de onkosten.

