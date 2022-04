Arie Slob is formeel gevraagd om als informateur aan de slag te gaan in zijn woonplaats Zwolle. De voormalig minister van Onderwijs doet dat op verzoek van de partijen ChristenUnie en GroenLinks, die als winnaars uit de verkiezingen kwamen, D66 en CDA. Slob was de afgelopen weken al actief als verkenner.

Afgelopen maandag liet Slob bij de presentatie van zijn verkenning al doorschemeren dat zijn werk in Zwolle er nog niet op zat. Hij adviseerde toen op basis van gesprekken met alle tien politieke partijen om winnaars ChristenUnie en GroenLinks om tafel te zetten met D66 en CDA. Zij moeten samen kijken of ze een coalitie voor de komende vier jaar kunnen vormen. De vier partijen spraken dinsdagavond voor het eerst met elkaar. Daar werd ook besloten om Slob als informateur aan te stellen. De oud-minister van Onderwijs is gevraagd om samen met het kwartet te komen tot een compact coalitieakkoord, dat gericht is op de meest urgente thema's voor Zwolle. Maar dan wel 'tegen de achtergrond van het financieel perspectief, de gemeentelijke portemonnee'. De vier partijen hebben wel een flink verlanglijstje opgesteld, als het gaat om die belangrijkste thema's. Er moet volgens hen in elk geval over de volgende onderwerpen worden gesproken: wonen, de toekomst van de stad, duurzaamheid en de energietransitie, het sociaal domein (jeugd, participatie, sociaal wijkteam), kansenongelijkheid, mobiliteit, cultuur en de economische ontwikkeling van Zwolle. De vier partijen zeggen in een gezamenlijke verklaring uit te kijken 'naar een open en een constructief proces, waarover de gemeenteraad en Zwollenaren van tijd tot tijd geïnformeerd worden'. ChristenUnie kwam vorige maand nipt als winnaar uit de verkiezingen, met slechts 34 stemmen meer dan GroenLinks. Het leverde hun allebei zeven zetels op. Alle tien politieke partijen die nu in de gemeenteraad zitten, waren het er volgens Slob over eens dat zij daardoor een plek in de coalitie verdienen. Uit de verkenning bleek verder dat er vier partijen overbleven om tot een meerderheid in de gemeenteraad te komen. De twee winnaars spraken namelijk allebei hun voorkeur uit om te regeren samen met CDA en D66, die allebei vier zetels veroverden. VVD (vijf zetels) en PvdA (vier) vielen daardoor op het laatste moment af. Voor de VVD betekent dat dat de partij de komende raadsperiode voor het eerst sinds twaalf jaar weer in de oppositiebanken aanschuift. Volg Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle