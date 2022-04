Een negentienjarige man is in een bos in Zwolle bedreigd en beroofd. De politie is op zoek naar drie daders in de leeftijd van 16 tot achttien jaar.

Het incident speelde zich gisteravond rond 21.45 uur af aan de Holtenbroekerdijk in Zwolle. Het negentienjarige slachtoffer heeft tijdens de beroving lichte verwondingen opgelopen, laat de politie Oost-Nederland weten. Zij kunnen op dit moment nog niet melden wat er buit is gemaakt bij de beroving. Dit is daderwetenschap, zegt een woordvoerder. In de wijk reden na de beroving politieauto's rond en wagens postten op uitvalswegen. Er werd gezocht naar drie jongens in de leeftijd van 16 tot achttien jaar. Er zijn op dit moment nog geen verdachten aangehouden. De drie jongens waren in het zwart gekleed. Eentje van hen heeft een opvallende mountainbike: de fiets is zwart/rood met gele accenten. Het onderzoek naar de beroving loopt nog. De politie spreekt onder meer met het slachtoffer en een getuige en doet buurtonderzoek. Volg Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle