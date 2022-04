Wie aankomende maand legervoertuigen of bewapende militairen op straat ziet, hoeft niet te schrikken. De Koninklijke Landmacht voert oefeningen uit.

In verschillende gemeenten staan verschillende grote trainingen gepland. Deze vinden grotendeels plaats op openbare wegen. Er doen per keer ongeveer 45 militairen mee.

Zij verplaatsen zich zowel lopend als in pantserwagens en pick-uptrucks. Ook kunnen de soldaten gebruikmaken van vrachtauto's en drones. Hoewel de militairen bewapend zijn, maken ze geen gebruik van (oefen)munitie.

De militairen beginnen op woensdag 6 april met een training in Staphorst. Daar wordt geoefend op het oversteken van water, ter hoogte van het doodlopende gedeelte van de Kanaaldijk. De bewapende militairen starten om 13.00 uur en zijn naar verwachting om 18.00 uur weer klaar.

Van 4 tot en met 15 april voeren militairen oefeningen uit in het gebied tussen Bronckhorst, Deventer, Harderwijk, Nijkerk, Zwolle en Arnhem. Alleen op woensdag 12 april zijn ze aanwezig in de gemeente Elburg.

De Koninklijke Landmacht sluit de maand af met verkenningsoefeningen door de hele regio. Van Dalfsen tot Voorst en van Elburg tot Raalte: militairen trainen dagelijks tussen 12.00 uur en 16.00 uur.

Halverwege mei staat er weer een grootschalige training op de planning. Dan trekken militairen door vrijwel alle gemeenten in Noordoost-Gelderland en Overijssel. Ook in delen van Drenthe werken ze aan hun vaardigheden. In die periode kunnen inwoners van Raalte last hebben van geluidsoverlast door laagvliegende helikopters. Meer informatie over deze militaire oefensessies volgt in mei.