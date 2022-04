Onder massale belangstelling zijn vandaag aan het begin van de middag de Zwolse broers Hüseyin en Ali Torunlar ter aarde besteld. Zij werden woensdag doodgeschoten in het bomvolle restaurant van McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle.

De parkeerplaats bij de Zwolse begraafplaats Kranenburg is rond het middaguur afgeladen vol, ook de bermen langs de toegangsweg staan vol auto's. Veel bezoekers parkeren hun auto in het aangrenzende Berkum en lopen een stuk. Op de begraafplaats, waar anderhalf uur eerder de afscheidsplechtigheid begon, bewijzen vele honderden mensen de laatste eer aan beide broers.

De moord op Hüseyin Torunlar (62) en zijn broer Ali (57) sloeg in Zwolle en Deventer in als een bom. Zo runde Hüseyin in Zwolle jarenlang Grillroom Sahara aan de Melkmarkt, voetbalde hij zelf bij Zwolsche Boys, was hij voorzitter van Dieze West en actief als sponsor, leider en grensrechter bij Be Quick'28.

Ook in de Turkse gemeenschap in Deventer is vol ongeloof gereageerd op de dubbele moord. Ali was er minder bekend, maar Hüseyin besteedde als journalist veel aandacht aan de Turkse gemeenschap en de Milli Görüs en Centrum Moskee en stond bekend als een vriendelijke sociale man die voor iedereen klaarstond.