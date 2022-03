De politie heeft een 32-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Zwolle. Daarbij kwamen de Zwolse broers Hüseyin en Ali Torunlar om het leven. De man meldde zich woensdagavond laat op het politiebureau in Deventer.

De 32-jarige meldde uit zichzelf dat hij betrokken was geweest bij het schietincident met dodelijke afloop in Zwolle.

Deze man werd op het bureau aangehouden. Aansluitend is door de politie onderzocht of hij als verdachte kon worden aangemerkt alvorens dit bekend te kunnen maken. De politie onderzoekt zijn rol nu verder.

De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Uit onderzoek van de politie lijkt het aannemelijk dat het om een incident gaat dat gericht was op de twee slachtoffers.

Het verdere onderzoek loopt. Daarvoor is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) actief. De McDonald's in Zwolle-Noord is vandaag afgezet met hekken, zodat pottenkijkers geen blik kunnen werpen.

Happy Meals blijven op tafel achter

Binnen de hekken is het politieteam bezig alle sporen veilig te stellen. Het fastfoodrestaurant veranderde gisteren in een grote verstilde chaos, nadat de twee broers door kogels geraakt werden. "Er was een rustige sfeer. Bij de kassa zag ik een man in een lange bruine jas eten bestellen. Hij pakte zijn eten en liep met zijn dienblad naar een tafeltje waar twee mannen zaten. Opeens pakte hij een pistool en begon op hen te schieten. Hij schoot zo zijn hele magazijn leeg", vertelde een vader net na de dubbele moord.

Veel bezoekers renden in blinde paniek naar buiten en vergaten daarbij hun bezittingen. Happy Meals als stille getuigen bleven op tafeltjes achter.