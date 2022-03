Bij de McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle-Noord heeft een schietpartij plaatsgevonden. Over slachtoffers is nog niks bekend.

Het incident vond rond 18.00 uur plaats, de omgeving van het restaurant is afgezet. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, de politie loopt met kogelwerende vesten rond. Er is een traumahelikoper opgeroepen. (Later meer)