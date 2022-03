Een sportwagen van een half miljoen die nauwelijks nog als zodanig herkenbaar is. Bij een botsing met de vangrail van de A28 bij Rouveen is zondagochtend een peperdure Lamborghini behoorlijk toegetakeld.

De snelweg was vanwege het ongeval in beide richtingen afgesloten. Dit had een file van ongeveer 5 kilometer en vertraging van bijna 40 minuten tot gevolg. De weg is inmiddels vanuit de richting Zwolle weer vrij en de file is opgelost. Vanuit de richting Meppel zijn de twee rijstroken tussen knooppunt Lankhorst en afrit Nieuwleusen tot 8.00 uur afgesloten, zo meldt de ANWB.

De kostbare sportauto met daarin twee personen kwam ter hoogte van de Lichtmis in de vangrail terecht. De inzittenden zijn door toegesneld ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is niet duidelijk.

Van de sportwagen lijkt niet veel meer over te zijn. Het racemonster moest worden afgesleept. Het zou gaan om een Lamborghini Aventador uit 2019. Het voertuig stond destijds voor een bedrag van ruim 511.000 euro in de showroom.