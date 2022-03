Alweer is het raak op de ongevallenoprit van de A28 in Zwolle. Bij een aanrijding zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Katerdijk en de toerit van snelweg A28.

Bij de aanrijding waren meerdere auto's betrokken. Een van de auto's moest worden opengeknipt door de brandweer. Hij raakte bij de botsing bekneld. Ook twee andere inzittenden van het voertuig raakten gewond. Alle drie de slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De Katerdijk was enige tijd afgesloten voor verkeer.

Het kruispunt van de toerit voor de A28 en de Katerdijk is berucht als een ware ongevallenoprit. Op de kruising komen geregeld auto's met elkaar in botsing. Zo ook vorig jaar november. Een jaar geleden besloot de gemeente Zwolle na het zoveelste ongeval dat de kruising van stoplichten moest worden voorzien. Zover is het nog niet.